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21 yaşındaki üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

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#Zonguldak#KYK Yurdu#Bülent Ecevit Üniversitesi
21 yaşındaki üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 04:30

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde KYK yurdunda kalan Doğan Karadoğan (21) odasının tuvaletinde ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Karadoğan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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Olay, saat 21.00 sıralarında KYK’nin Kilimli Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan yurda gelen öğrenci, oda arkadaşı Doğan Karadoğan’ın tuvalette olduğunu fark etti. Uzunca süre Karadoğan’dan ses alamayan arkadaşı, görevli memura haber vererek yardım istedi. Memur da Karadoğan ile iletişim kuramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tuvalet kapısını kırarak açarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karadoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

REKTÖR OLAY YERİNE GELDİ

Karadoğan’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel yurda gelerek bilgi aldı. Yaşananları karşı binadaki kız yurdundan ve sokaktan öğrenciler de izlemeye çalıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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EPİLEPSİ HASTASIYMIŞ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı bölümü 1’nci sınıf öğrencisi olduğu ifade edilen Karadoğan’ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Karadoğan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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#Zonguldak#KYK Yurdu#Bülent Ecevit Üniversitesi

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