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21 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

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#Tokat#Velid Heraki#Gaziosmanpaşa Üniversitesi
21 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 16:29

Tokat'ta, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Suriye uyruklu üniversite öğrencisi Velid Heraki (21), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşirelik bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Velid Heraki'den 2 gündür haber alamayan arkadaşları, telefonuna da bakmayınca bugün Altıyüzevler Mahallesi Divan 5 Sokak’ta kaldığı evine gitti. Zili çalan arkadaşları kapı açılmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Heraki’yi hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Velid Heraki'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Heraki’nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Velid Heraki’nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. 

 

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#Tokat#Velid Heraki#Gaziosmanpaşa Üniversitesi

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