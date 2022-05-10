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21 yaşındaki Musahan'dan acı haber: Pres makinesinin altında kaldı

#Musahan Torun#Kayseri#Pres Makinesi
21 yaşındaki Musahandan acı haber: Pres makinesinin altında kaldı

Kayseri'de Demirciler Sitesi'ndeki iş yerinde forkliftten düşen, ağırlığı 2 tona yakın pres makinesinin altında kalan Musahan Torun (21), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Demirciler Sitesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Forkliftte yüklü olan, yaklaşık 2 tonluk pres makinesi, işçi olarak çalışan Musahan Torun'un üzerine düştü. Çalışanların ihbarıyla iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Torun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberle gelen işçinin yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Musahan Torun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

21 yaşındaki Musahandan acı haber: Pres makinesinin altında kaldı

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#Musahan Torun#Kayseri#Pres Makinesi

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