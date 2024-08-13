×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Konya Haberleri#Ebubekir Kesen
21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 11:42

Konya’da kendisinden bir süredir alınamayan 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bulgur İmam Caddesi’nde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede yaşayan 21 yaşındaki Ebubekir Kesen’den bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından 21 yaşındaki Ebubekir Kesen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine morguna kaldırıldı. Kesen’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Konya Haberleri#Ebubekir Kesen

BAKMADAN GEÇME!