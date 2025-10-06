×
21 yaşındaki genç, bıçaklanıp öldürülmüştü! 8 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 16:08

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Yusuf Babat, günlerdir verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki Yusuf Babat hayatını kaybederken, olayla ilgili 8 kişi de gözaltına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde ilçenin ana güzergahı olan İpekyolu Caddesi üzerindeki küçük sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Yusuf Babat, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Babat, hemen Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Babat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Babat’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Hakkâri’ye gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk etapta 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan çalışmalar neticesinde bu sayı 8’e yükseldi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere adliyeye getirildi.

 

 

