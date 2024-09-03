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21 yaşındaki genç, babasının hediye ettiği araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Kütahya
21 yaşındaki genç, babasının hediye ettiği araçla kaza yaparak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 12:36

Kütahya'da akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Güler (21), hayatını kaybetti. Güler’in 2 ay önce askerden geldiği, otomobili ise kazadan 3 gün önce babasının hediye olarak aldığı öğrenildi.

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Kaza, 1 Eylül’de saat 22.00 sıralarında, Emet ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mehmet Ali Güler'in kontrolünü yitirdiği 43 FF 137 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı.

21 yaşındaki genç, babasının hediye ettiği araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle duvar yıkılırken, Güler otomobilde sıkıştı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Güler, ambulansla kaldırıldığı Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Güler, bu sabah tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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21 yaşındaki genç, babasının hediye ettiği araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Mehmet Ali Güler'in 2 ay önce Ankara'daki birliğinde vatani görevini tamamlayıp memleketine döndüğü ve babasının kazadan 3 gün önce otomobil hediye ettiği öğrenildi.

21 yaşındaki genç, babasının hediye ettiği araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

Mehmet Ali Güler, Emet ilçesi Kırgıl köyünde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (DHA)

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Kütahya

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