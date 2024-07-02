21 yaşındaki Ayşe, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti

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Olay, dün öğle saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi yakınlarındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınından geçen sulama kanalına eğilerek elini yıkamaya çalışan Ayşe Görgen, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Görgen'i fark edenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıç polis ekipleri, dün sonuç alamadığı arama çalışmalarına sabah yeniden başladı. Sabah saatlerinde yapılan arama sonunda Ayşe Görgen'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulundu. Görgen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.