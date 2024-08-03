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21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Kuğu Gölü’yle açılıyor

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#Devlet Opera Ve Balesi#DOB#Bodrum
21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Kuğu Gölü’yle açılıyor
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:00

Uluslararası Bodrum Bale Festivali, bugün 21’inci kez seyirciyle buluşuyor. 3-22 Ağustos tarihleri arasındaki festivalde 6 eserin 11 temsili sanatseverlere sunulacak. 2000 yılında Bodrum’da festival fikrini ortaya atan duayen balet Oğuz Özlem, festivalin komşu Yunanistan ve adalarıyla paylaşılması önerisinde bulundu.

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Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali, bugün 21’inci kez seyirciyle buluşuyor. Festival, İş Bankası katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde yapılacak. 3-22 Ağustos tarihleri arasında balenin ve dansın en güzel örneklerinin sanatseverlerle buluşacağı 6 eserin 11 temsili sanatseverlere sunulacak. Festivalin açılışı, bugün İzmir Devlet Opera ve Balesi’nce sahnelenecek Kuğu Gölü balesiyle gerçekleşecek.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Kuğu Gölü’yle açılıyor

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve Armağan Davran’ın koreografisiyle sahnelenecek eserde, Bolşoy Tiyatrosu başdansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard da dans edecek. 7 ve 8 Ağustos’ta Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin Carmen balesi, 11-12 Ağustos’ta Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin Muhteşem Gatsby’si, 15 Ağustos’ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Güldestan’ı, 17-18 Ağustos’ta Brezilya’dan gelen Basileu França Topluluğu’nun “Ballet Latino Tango”su, 21-22 Ağustos’ta festivalin kapanışında ise Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Zorba eseri seyircilere sunulacak.

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FESTİVALE KOMŞU ÖNERİSİ

2000 yılında Bodrum’da uluslararası bale festivali fikrini ortaya atan 79 yaşındaki duayen emekli Ankara Devlet Balesi sanatçısı Oğuz Özlem, festivale ilişkin önemli bir çağrıda bulundu. Hürriyet’e konuşan Özlem, festivale yönelik şunları anlattı:

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Kuğu Gölü’yle açılıyor

Bodrum’un güzelliklerine uluslararası bir güzellik katan bu bale festivalinin 21’inci yılını kutlayacağız. Dünyanın her tarafında bu gibi yerler altın değerindedir. İnsanların aklına, ‘başarısı kanıtlanan bu festival neden görücüye çıkmasın’ sorusunu getiriyor. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, festival tarihlerinde bu çağdaş, sanatsal ve kültürel tüketimin ve gurur verici olayı ikili anlaşmalar çerçevesinde komşu Yunanistan ve adalarıyla neden paylaşılmasın? Bu güzellikler dostluk ve hoşgörü ile neden beraber tüketilmesin? Böyle bir sansasyonel bir olayın oluşumu, Türkiye’de uluslararası büyük yararlar getirecektir. Cesaret, sorgulanan fikirler bir sonraki zaferle beraber güzellikleri de beraberinde getirir.”

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#Devlet Opera Ve Balesi#DOB#Bodrum

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