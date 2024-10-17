21 ülkeye tahliye desteği

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İSRAİL’İN saldırısı altındaki Lübnan’da kriz derinleşirken çok sayıda ülke vatandaşlarını Lübnan’dan tahliye ediyor. Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarını deniz yoluyla tahliye eden Türkiye, 21 ülkenin Lübnan’dan tahliye operasyonuna da yardımcı oldu. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin desteğiyle varış ülkelerine havayoluyla ulaştırılan yabancıların sayısının 2 bin 120 olduğunu bildirdi. Türkiye’nin yardımcı olduğu ülkeler Kanada, ABD, Danimarka, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Arjantin, Lübnan, Filistin, Filipinler, Birleşik Krallık, Güney Kore, Endonezya, İrlanda, İspanya, Sırbistan, Rusya, Fransa, Finlandiya, İsveç ve Özbekistan olarak belirtildi.

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BAŞVURAN TÜRKLERİN HEPSİ GETİRİLDİ

Türkiye, 878’i Türk, 24’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil olmak üzere 966 kişiyi gemilerle Lübnan’dan tahliye etmişti. Lübnan’da yaklaşık 14 bin Türk vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Vatandaşların Lübnan’dan tahliye olmak için başvuruda bulunmaları halinde önümüzdeki günlerde havayoluyla da tahliye yapılması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tahliyelere ilişkin yaptığı açıklamada “Şu ana kadar başvuruda bulunmuş bütün vatandaşlarımız tahliye edildi. Gerekmesi durumunda tekrar neler yapılabilir. Buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca şu anda Beyrut Havalimanı açık fakat savaş durumundan dolayı birçok havayolu oraya uçmuyor. Dolayısıyla charter planlaması yapılması gerekiyor. Bunun hazırlıkları bakanlığımız tarafından yapıldı. Uçakla gelmek isteyen olursa onları da alacak bir sistem üzerinde de çalıştık” demişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 104’ü çocuk ve 194’ü kadın 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.