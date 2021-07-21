21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu - İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları, düzenlenen çekilişin ardından açıklandı. Bu akşam 185 milyon liralık büyük ikramiyesiyle, noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş sonrası 21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgilerine gözler çevrildi. Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, 21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte şanslı numaralar, erişime açıldı. Çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşiyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.