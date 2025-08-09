21 özel okulun ruhsatları iptal

Haberin Devamı

İncelemelerde özellikle hayalet öğrenci uygulamaları, devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlık onaylı ders kitaplarının kullanılmaması, okul ücretlerinin mevzuata aykırı belirlenmesi, ruhsatta yer alan isim dışında farklı tabelalar kullanılması, izinsiz program uygulanması, yabancı ülke ve millet adlarının kurum tabelalarında veya ilanlarda yer alması gibi durumlar yakın takibe alındı. Usulsüzlük tespit edilen kurumlar hakkında idari işlem başlatılırken, bazı soruşturmalar ruhsat iptaliyle sonuçlandı. Mayıs ayından bu yana 12 özel okulun ruhsatı iptal edilmişti. Son denetimlerde 9 okulun daha çalışma izni kaldırıldı. Böylece iptal edilen ruhsat sayısı toplamda 21’e ulaştı.