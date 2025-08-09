×
21 özel okulun ruhsatları iptal

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda yürüttüğü denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler hakkında, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem uyguluyor.

İncelemelerde özellikle hayalet öğrenci uygulamaları, devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlık onaylı ders kitaplarının kullanılmaması, okul ücretlerinin mevzuata aykırı belirlenmesi, ruhsatta yer alan isim dışında farklı tabelalar kullanılması, izinsiz program uygulanması, yabancı ülke ve millet adlarının kurum tabelalarında veya ilanlarda yer alması gibi durumlar yakın takibe alındı. Usulsüzlük tespit edilen kurumlar hakkında idari işlem başlatılırken, bazı soruşturmalar ruhsat iptaliyle sonuçlandı. Mayıs ayından bu yana 12 özel okulun ruhsatı iptal edilmişti. Son denetimlerde 9 okulun daha çalışma izni kaldırıldı. Böylece iptal edilen ruhsat sayısı toplamda 21’e ulaştı. 

 

