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21 milyonluk karne sevinci

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#Öğrenci#Tatil#Karne
21 milyonluk karne sevinci
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:00

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için 2 haftalık mola başladı. Öğrenciler dün karneleriyle ve heyecanla bekledikleri tatille buluştu.

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2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, dün çalan son ders ziliyle bitmiş oldu. Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük tatile çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da geçtiğimiz kasım ayında eğitim öğretime başlayan Ümraniye Halkbank Ortaokulu’nun resmi açılışını yaparken aynı zamanda okuldaki çocukların karne heyecanına ortak oldu. Açılış töreninin ardından karneleri dağıtan Bakan Tekin, çocuklara ve ailelerine tavsiyeler verdi.

BAKAN TEKİN: TEKNOLOJİYLE ARANIZA MESAFE KOYUN

Tekin, bu yıl uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ilkokul 1’inci sınıfların karne yerine ‘gelişim raporu’ aldığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Hem öğrencilerimize hem de velilerimize tatil süreci için özel bir uyarım var. Öğrencilerden, bu tatil boyunca teknoloji ile aralarındaki ilişkiyi sınırlı düzeyde tutmalarını istiyoruz. Onlara elbette bilgisayardan ya da cep telefonlarından tamamen uzak kalın demiyoruz ancak bu cihazları onları olumsuz seviyeye getirecek şekilde kullanmamalarını öneriyoruz. Ailelere tatil boyunca çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum.”

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21 milyonluk karne sevinci

EMİNE ERDOĞAN’DAN TATİL MESAJI

CumhurbaşkanI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız. Unutmayın ki asıl başarı, öğrenme heyecanınızı koruyarak hayallerinizin peşinden gitmektir. Bu tatili dinlenerek, keşfederek ve sevdiklerinizle paylaşarak geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınız daim olsun” ifadelerini kullandı.

21 milyonluk karne sevinci

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#Öğrenci#Tatil#Karne

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