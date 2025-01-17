21 milyon için tatil zamanı

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2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başladı. Yarıyıl tatilinin resmi başlangıç tarihi 20 Ocak Pazartesi olsa da öğrenciler ve öğretmenler için mola bugün son ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Öğrenciler bir dönem boyunca verdiği emeğin karşılığını karne heyecanıyla yaşayacak. İlkokul 1’inci sınıfların karne yerine gelişim raporu alarak başlayacakları tatil, 3 Şubat’ta çalacak ilk ders ziliyle sona erecek. Uzmanlar, ebeveynlere ve öğrencilere şu önerlerde bulundu:

EKRAN KURALINI BOZMAYIN

Prof. Dr. Hakan Türkmen (Ege Üniversitesi):

“Özellikle uyku saati konusunda gösterilen esneklik çocukların okul yaşamına geri döndüklerinde uyum sağlamalarını zorlaştıracak düzeyde olmamalı. İkinci önemli kural çocukların ekran süresi. Tatillerde çocukların ekran süreleri üzerindeki kontrolün birçok ailede tamamen kalktığı gözlemleniyor. Ekran süresinin artmasının çocuklar üzerinde özellikle sosyal duygusal gelişim alanında olumsuz etkileri olduğu söylenebilir. Bu nedenle tatil boyunca ailelerin ekran süresi konusunda hassasiyetlerinin devam etmesi son derece önemli.”

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BAĞIRMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez (Kıbrıs İlim Üniversitesi):

“Karne günü bağırmak, aşırı kızmak ve ders vermek çocuğunuzun ileride alacağı notları yükseltmesine yardımcı olmaz. Ayrıca bu karneyi artık değiştiremezsiniz. Bu yüzden öncelikle duygusal olarak kendinizi kontrol altına alıp sonra da bu notların nedenleri üzerine düşünmeli ve gelecekte olumlu yönde değişmesi için çocuğunuza nasıl yardımcı olabileceğiniz hakkında kafa yormalısınız. Notlar, çocuğunuzun kim olduğunu, neler bildiğini ve neler yapabileceğini kısmen yansıtıyor. Karne bir yerde onu okulunun zekâ/başarı ölçütlerine göre değerlendiriyor. Ancak zekânın bu dar tanımlaması, çocuğunuzun duygusal zekâsı, spontanlığı, dürüstlüğü, güvenilirliği, cesareti, duyarlılığı ve yaratıcılığı gibi bir dizi diğer önemli özelliğini ölçmüyor. Siz de çocuğunuzu sadece karne üzerinde tek boyutlu olarak değerlendirmeyin, tüm yönleriyle kabul edin.”

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SÖMESTRDE NE YAPMALI

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Erten Gökçe’den öneriler:

- Öğrenilen konuları tekrar edebilirsin.

- Konularla ilgili özetler hazırlayabilir, sorular çözebilirsin.

- Kitaplar okuyabilir, farklı tür müzikler dinleyebilirsin.

- Konsere gidebilirsin.

- Tenis, basketbol gibi spor etkinliklerine katılabilir, bisiklete binebilirsin.

- Bir yapbozu tamamlamaya çalışabilirsin.

- Doğada vakit geçirebilir, yaşadığın şehrin önemli yerlerini gezebilirsin.

- Sinemaya, tiyatroya, müze veya sergiye gidebilirsin.

- Yemek yaparken annene yardım edebilir, hatta sen de bir yemek yapmayı deneyebilirsin.

- Ailenle ve arkadaşlarınla etkinlikler yapabilirsin.