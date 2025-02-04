21 milyon için ders zili çaldı

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre, 9 Eylül’de başlayan eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak’ta karnelerin verilmesiyle sona ermişti. Öğrenciler hafta sonlarıyla beraber 16 gün süren yarıyıl tatilinin ardından dün okullarıyla buluştu. 20 Haziran’da sonra erecek ikinci dönemin ilk gününü İstanbul’da izledik.

‘EN SEVDİĞİM TOKAMI TAKTIM’

Bahçelievler Fikret Yüzatlı İlkokulu ve Ümraniye Necmettin Öztürk İlkokulu’nda dönemin ilk ders gününe büyük bir coşkuyla başlayan öğrenciler, okulu çok özlediklerini dile getirerek şunları söyledi:

Reyhan Ömeroğlu (3. sınıf): Tatilde ödevlerimi yaptım ve ailemle bol bol gezdim. Birinci dönem karnem çok iyi gelmişti, bu dönemi de başarıyla tamamlayacağıma inanıyorum. Tatilin son günü, üniformamı özenle hazırladım ve bugün en sevdiğim tokalarımı takarak okula geldim.

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Melis Bahar Toygan (1. sınıf): Okulumu çok seviyorum, geçtiğimiz dönem okuma yazmayı öğrendim. Hem öğretmenlerimi hem de arkadaşlarımı çok özledim.

Asel Cersel (4. sınıf): Tatilde kardeşimle birlikte arkadaşlarımızla buluştuk ve hep birlikte sinemaya gittik. Ayrıca akrabalarımızı da ziyaret ettik. Bugün heyecanlıyım, yeniden okulda olmak çok güzel.



Miray Özdemir (1. sınıf): Tatilden hemen önce kardeşim dünyaya geldi. Onunla oynamak ve vakit geçirmek için bolca vakit buldum. Okuma yazmayı yeni öğrenmiştim, tatilde bol bol kitap da okudum.