21 Mayıs hava durumu tahminleri - Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile zamanla bölge geneli, Kuzey Ege, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Antalya, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve Çanakkale çevrelerinde fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) bölgenin kuzeyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeybatı, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), kuzey kıyılarında yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 17°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya ve Isparta çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Sinop dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 25°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 27°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ARTVİN 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 15°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT 15°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON 17°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AĞRI 8°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 17°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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