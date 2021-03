21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’ne özel grup: Fark Band

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de özel gereksinimli bireyler toplam nüfusun yüzde 12.29’unu oluşturuyor. Türkiye’deki Down sendromlu birey nüfusuna ilişkin ise kesinleşmiş bir veri yok, ancak sayının yaklaşık 70 bin olduğu tahmin ediliyor. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde bir kez daha ayrımcılıktan uzak, bütünleşmiş bir toplum talebinde bulunuyor.



Toplumsal farkındalık alanında birçok özgün projeye imza atan İZEV Vakfı da özel gereksinimli bireyler için bir yaşam köyü kurmak istiyor ve bu amaç uğruna çalışmaya devam ediyor. 2018’de yılında Pink Floyd grubunun Another Brick In The Wall şarkısının Türkçe versiyonuna bir klip çeken ve klipte Down sendromlulara yer veren İZEV, bu kez Fark Band müzik grubunu kurdu. “Engelli değil farklıyız” diyen bireyler, bu kez müzik yoluyla bütünleşmiş bir toplum çağrısında bulunuyor.

70’li yıllara damga vuran müzik gruplarından Bee Gees’in yaşayan tek üyesi toplumsal farkındalık adına Stayin’ Alive şarkısını İZEV’e bağışladı. Şarkıyı Türkçe’ye “Yanımda Ol Benimle Ol” olarak uyarlayan Fark Band üyeleri Elif Yavuz, Selva Çavuşoğlu, Okan Dinç, Buğra Kurtuluş ve Tan Aytıs, özel gereksinimli gençlerin hayatın her alanında var olabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi. 9 dilde alt yazılı, işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayınlanan “Yanımda Ol, Benimle Ol”un sözlerini ise İZEV Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kural yazdı.

ÇOK DUYGULANDIM

Fark Band grubunun solisti Buğra Kurtuluş, bu projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirleterek Hürriyet’e konuştu: “Duygularımı saklamayı becerebilen biri değilim. Bu projede çok duygulandım. Benim bu hayatta yapmak istediğim her şey ile örtüşen bir proje oldu. Önceki dönemlerde müzik ile uğraştığımda bu kadar etkili olmuyordu. Ne yaparsak yapalım insanların zihinlerindeki algı yıkılmıyordu. Bu projeyle bu algıyı kırabileceğimize hatta kırdığımıza inanıyorum.”

