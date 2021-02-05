21 kişiyi mağdur eden 'tefeci' tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yüksek faiz ile borç verip, karşılığında açık senet aldığı, borcun ödenmesine rağmen senetleri geri vermeyip, icra takibi başlattığı ileri sürülen H.A.'yı dün Bozkurt ilçesinde, gözaltına aldı. H.A.'nın evinde 5 isim adına düzenlenmiş imzalı boş senetler ile 6 isim adına düzenlenmiş toplam 85 bin lira değerinde senet, 2 isim adına düzenlenmiş araç satış sözleşmesi ele geçirildi. 21 kişiyi mağdur ettiği saptanan H.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.