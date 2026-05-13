22 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 07:26

Şanlıurfa merkezli 22 ilde; 'Yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.

İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.

