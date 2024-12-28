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27 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-32' operasyonu! Bakan Yerlikaya: 93 şüpheli yakalandı

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#FETÖ#Operasyon#Gözaltı
27 ilde FETÖye yönelik Kıskaç-32 operasyonu Bakan Yerlikaya: 93 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 12:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-32' operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları koordinasyonunda, 27 ilde son 10 gündür devam eden 'Kıskaç-32' operasyonlarında; 93 şüphelinin yakalandığını, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirtti.

"HİÇBİR GEVŞEMEYE YER YOK"

Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, örgütün 'Güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, ifade ve teşhislerde adları geçmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olma suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlar da yakalandı" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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#FETÖ#Operasyon#Gözaltı

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