21 ilde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-24 Operasyonu... Bakan Yerlikaya: 55 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

21 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “KISKAÇ-24" operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-24” operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

Haberin Devamı

Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları,

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle