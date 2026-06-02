21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 70 şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 15:29

İçişleri Bakanlığı 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

