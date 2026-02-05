×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

21 dolandırıcı gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Sermaye Piyasası Kurulu#SPK#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
21 dolandırıcı gözaltında
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

Sosyal medya hesapları üzerinden ‘EGEEN’ ve ‘JANTS’ pay piyasalarına yönelik ‘bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı’ suçunu işledikleri iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Haberin Devamı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikâyet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemede, sosyal medya hesapları üzerinden ‘EGEEN’ ve ‘JANTS’ pay piyasasına yönelik ‘bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı’ suçunun işlendiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Bürosu tarafından ‘piyasa dolandırıcılığı’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan KRGYO pay piyasasına yönelik ‘bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında da 1 şüpheli Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sermaye Piyasası Kurulu#SPK#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

BAKMADAN GEÇME!