21 dolandırıcı gözaltında

Haberin Devamı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikâyet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemede, sosyal medya hesapları üzerinden ‘EGEEN’ ve ‘JANTS’ pay piyasasına yönelik ‘bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı’ suçunun işlendiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Bürosu tarafından ‘piyasa dolandırıcılığı’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan KRGYO pay piyasasına yönelik ‘bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında da 1 şüpheli Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.