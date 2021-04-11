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Caner ÜNVER / DHA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

21 bina boşaltıldı

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21 bina boşaltıldı

Ankara Çankaya’ya bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak’ta bir arsada inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğindeki Altay Sokak'ta bulunan 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temeli kaydı.

Bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Açelya Apartmanı ile toplam 21 bina tahliye edildi. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından iş makinesi ile 8 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı.

21 bina boşaltıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Gözaltına alınan Mektep Sokak’taki inşaatın müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanelerine yönlendirildi. Soruşturma hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Şu ana kadar yapı denetim raporu alınmamış” dedi.

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