21 bin umreciye sıkı takip

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Hürriyet’e, dönüşleri bu akşam tamamlanacak umreciler için alınan önlemleri açıkladı:



UÇAĞA BİNMEDEN MUAYENE



Uçaklarda umreciler için bir doktor iki hemşire bulunduruluyor. Uçağa alınmadan önce herkes muayene ediliyor ve herkesin ateşi ölçülüyor.



FORM DOLDURUYORLAR



Uçakta bir form dolduruluyor ve bu formda umrecilerin tüm bilgileri yer alıyor. Orada ne yaptıkları, kimlerle temasta oldukları da formlara işleniyor.



ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYOR



Ateş takipleri uçuş sırasında da devam ediyor. Uçak indikten sonra umreciler termal kameralardan geçiriliyor ve herhangi bir bulgu yoksa 14 gün izole edilmek üzere evlerine gidiyorlar.



EVDE 14 GÜN TAKİP



Umrecilerden ev içinde çok az kişi ile temasta olmaları isteniyor. Umreciler yaşlıysa evde takip hizmeti veriliyor. Değilse her gün telefonla takip yapılıyor.



ÜÇ KOLTUK BOŞ



Sağlık Bakanlığı kaynakları da grip ya da nezle belirtisi bulunan umrecilerin uçak yolculuğu sırasında diğer yolculardan ayrılarak, üç koltuk boş bırakılacak şekilde izole edilecekleri bilgisini verdi.