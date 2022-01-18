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21 bin kadından ‘Nerede Kalmıştık’

#Emine Erdoğan#Okul#Ayşe Keşir
21 bin kadından ‘Nerede Kalmıştık’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde AK Parti Kadın Kolları’nın başlattığı “Nerede Kalmıştık” projesi ile eğitimini yarıda bırakmış 21 bin 176 kadın okul diploması almak için başvuruda bulundu.

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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir projeyi şöyle anlattı: “21 bin 176 kadından 17 bin 161’i lise ve 3 bin 715’i ortaokul eğitimini tamamlamak için başvurdu. Bu sayı beklediğimizin de üzerinde oldu. 4 yıl sonra mezunlarımız olacak. Kadınların mezun olduğunu görmek ve onlara üniversite hayali kurdurmak istiyoruz. Eskiden yılda 2 defa sınava giriliyordu, o sınavı Milli Eğitim Bakanlığı şimdi 3’e çıkardı. Bir kadın gayret ederse, 4 yıllık okul 1.5 yıl içinde de bitebilir.

ÜNİVERSİTE DE MÜMKÜN

Verdiğimiz mezun sayısı çok önemli. Çünkü mezun olan kadınlar üniversite sınavına da girebilir. Biz ‘İçinde ukde olarak kalmasın’ sözleriyle yola çıktık. Ben uzatacağımız hiçbir elin havada kalmayacağına emindim. Her ziyarete ettiğimiz yerde, tüm platformlarda anlatmaya devam edeceğiz. Halk eğitim merkezlerinin bir uygulaması var. 12 kişi bir araya gelip, ‘Biz bu konuda kurs almak istiyoruz’ dediğinde Halk Eğitim Merkezleri size o kursu açmak zorunda. Teşkilatlarımız, kadınların almak istediği kurslar için o bölgede sayıları tamamlayarak, halk eğitim merkezlerinde sınıf açmalarını sağlayacak. Organizasyonu yapacaklar.”

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21 bin kadından ‘Nerede Kalmıştık’

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#Emine Erdoğan#Okul#Ayşe Keşir

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