20’si kırmızı bültenli 40 suçlu iade

Bakan Yerlikaya, yurtdışındaki firari suçluların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu.

Açıklamaya göre kırmızı bültenlilerin isimleri ve suçları şöyle:

‘Kasten öldürme’ suçundan aranan H.S. Gürcistan’da, ‘suç örgütüne üye olma’, ‘kasten öldürme’ suçlarından aranan E.C.A. Gürcistan’da, ‘hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘basit yaralama’ suçlarından aranan S.C. Gürcistan’da, ‘fuhşa teşvik’ suçundan aranan C.E. ve C.E. Gürcistan’da, ‘yağma’ ve ‘yaralama’ suçlarından aranan Ç.B. Gürcistan’da, ‘suç örgütü kurma’, ‘hırsızlık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ suçlarından aranan A.Ö. Gürcistan’da, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan aranan H.U. Gürcistan’da, ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından aranan A.K. Gürcistan’da, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan aranan H.G. Gürcistan’da, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan aranan S.Ç. Gürcistan’da, ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan aranan M.T. ABD’de, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan aranan T.T. ve Ü.A. Almanya’da, ‘kasten öldürme’ suçundan kırmızı bültenle aranan H.Y. Almanya’da, ‘hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından aranan M.K. Almanya’da, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan aranan Y.Ö. Hırvatistan’da, ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan aranan E.Ş. Karadağ’da, ‘kasten öldürme’ suçundan aranan H.Ş. Rusya’da, O.T. Yunanistan’da yakalandı

Suçluların tamamının Türkiye’ye iadeleri sağlandı.