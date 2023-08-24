206 numaralı otel odasında doktor cinayeti

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İSTANBUL Avcılar’daki Pablo Suit Otel görevlisi M.S.A., geçen salı akşamı polisi arayarak, 206 numaralı odada bir kişinin silahla vurulduğunu ihbar etti. Karnından vurulan, özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak çalışan Op. Dr. İbrahim Karahan (55), hayatını kaybetti. Otel çalışanı M.S.A., polislere verdiği ifadede, bir kişinin otele gelerek “206 numaralı odada kadını dövüyorlar” dediğini, birlikte odaya girdikleri sırada, yanındaki kişinin silahını çıkartarak içerideki kişiye ateş açtığını söyledi. Daha sonra da saldırganın odadaki kadınla birlikte kaçtığını söyledi. Polis, kadının Özbekistan vatandaşı Dilnoza Bayramova (31) olduğunu belirledi. Polis, doktorun farklı bir isim adına tuttuğu otel odasına geldikten sonra Özbek kadının da otel odasına geldiğini belirledi. Doktoru vuran kişinin de Ali Asker Kıtay (26) olduğu tespit edildi. Polis, Bayramova ve Kıtay’ı gözaltına aldı.

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‘TARTIŞMA EKSİK PARADAN ÇIKMIŞ’

Otel odasında Bayramova’nın cinsel ilişki karşılığında 1500 TL istediği, Karahan’ın 1400 TL verdiği, 100 TL için aralarında tartışma çıktığı iddia edildi. Özbek Dilnoza Bayramova ifadesinde, “Ali Asker’le iki ay önce İnstagram’da tanıştım ve sevgili oldum. Beni otele bıraktı. Odaya girdiğimde odadaki kişiyle ücrette anlaşamadık. Bana az para verdi. İtiraz edince de bana vurmaya başladı. Ben de aşağıda bekleyen Ali Asker’i arayarak yardım istedim” dedi.