206 milyonluk kokain operasyonunda film gibi olay: Pilot kıyafetli kurye her yerde aranıyor

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Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül’de uçakla Meksika’nın Cancun kentinden İstanbul Havalimanı’nda gelen bir yolcudan şüphelendi.

Kolombiya vatandaşı olduğu öğrenilen O.A.V.F isimli yolcu, ‘Gümrüğe tabi eşyam yok’ anlamına gelen yeşil alandan geçerek Türkiye’ye geçiş yaptı. Bunun üzerine gümrük ekipleri yolcuyu terminalde durdurdu. Yolcunun kabin bagajlarında yapılan aramalarda valizde bir yoğunluk tespit etti. Yapılan detaylı aramalarda 23 paket halinde toplam 26 bin 340 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler yakalanan uyuşturucu maddenin kokain tozu olduğunu tespit etti.

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ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE PİLOT KIYAFETİ VARDI

Ekipler bağlantılı olabilecek kişi veya kişileri tespit etmek için görüntüleri inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen A.F.H.A ve I.E.D. C.H isimli kişileri tespit etti. Araştırma sonucu ve I.E.D. C.H üstünde pilot kıyafeti olduğu ve iki şüphelinin de havalimanından ayrıldığı tespit edildi. Ekiplerin İstanbul'da yaptığı çalışmalar kapsamında I.E.D.C.H'nin konakladığı otelden ayrıldığı ve şüpheliyi bulma çalışmaların devam ediyor.

UYUŞTURUCU TESLİM ETTİĞİ KİŞİDE YAKALANDI

Havalimanından çıkan diğer şüpheli A.F.H.A ise yanında bulunan kabin valizini Meksika uyruklu R.C.S.A'nın oteline giderek teslim ettiği ve o kişinin konakladığı otelde yakalandığı bildirildi. Kabin bagajını teslim alan Meksika uyruklu kişinin valizinde yapılan aramalarda ise toplam brüt ağırlığı 25 kilo 160 gram olan uyuşturucu maddelerden Kokain olduğu düşünülen beyaz renkli toz madde tespit edildi.

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Yakalanan uyuşturucu maddelerinin yaklaşık olarak piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. Firari iki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.