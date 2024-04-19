205 milyon TL’lik büyük vurgun... Müşterilerin hesaplarından paraları çaldılar

Haberin Devamı

Yüksek kâr getirili fon vaadiyle çoğunluğu futbol dünyasının ünlü isimlerinden olan birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve tutuklanan şube müdürü Seçil Erzan olayı ile gündeme gelen Denizbank’ın yönetimi, bütün şubeleri üzerinde denetim ve incelemelerini artırdı. Yapılan incelemeler sırasında bankanın Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Side Şube Müdür Yardımcısı Utku Erdem’in hesabında olağandışı hareketlilik tespit edilince müfettiş görevlendirildi. Banka müfettişleri, nisan ayı başında şubeye gelerek soruşturma yaptı. İnceleme sonucunda Utku Erdem’in, 2021 yılından Nisan 2024’e kadar müşterilerin hesaplarından parça parça toplam 205 milyon lirayı tanıdığı kişilere aktardığı tespit edildi. Bu kişilerin daha sonra paraları, yeniden Utku Erdem’in hesabına gönderdiği belirlendi.

Haberin Devamı

BAHİS VE KRİPTODA KAYBETMİŞ

Banka suç duyurusunda bulundu, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı Utku Erdem ve 2 banka personeli ile Utku Erdem’in yakın arkadaşı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi, 6 Nisan’da gözaltına alındı. Utku Erdem’in ifadesinde; 2021 yılından bu yana müşterilerin hesabından fark edilmeyecek şekilde paraları alıp, arkadaşlarına gönderdiğini, daha sonra bu paraların kendi hesabına geri geldiğini, paraları ise yurtdışında sanal bahis sitelerinde ve kripto para borsalarında kaybettiğini söylediği öğrenildi. Şüpheliler, 8 Nisan’da ifadeleri sonrası tutuklandı. Banka yönetiminin harekete geçtiği ve olaydan zarar gören müşterilerinin zararlarını karşıladığı öğrenildi.