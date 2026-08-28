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2031 sezon sonuna kadar ev sahibi İstanbul Park

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#İstanbul Park#F1#Türkiye
2031 sezon sonuna kadar ev sahibi İstanbul Park
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye Grand Prix’sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 sezonundan itibaren yeniden İstanbul Park’ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix’sine yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye Grand Prix’sinin hazırlık süreci, organizasyonda görev alacak kurumlar arasındaki koordinasyon, ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmaları ile önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı. Bakan Ersoy, toplantının ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Formula 1’in yeniden İstanbul’a döneceğini duyurdu. Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki deneyimini Formula 1 heyecanıyla yeniden buluşturmak için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Ersoy, İstanbul Park’ın yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağını bildirdi.

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HAZIRLIK SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin katıldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve federasyonun başkan yardımcılarının da yer aldığı toplantıda, Türkiye Grand Prix’sinin en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Görüşmede, organizasyon kapsamında ilgili kurumların üstleneceği görevler, kurumlar arası koordinasyon ve yarışın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

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TANITIMA BÜYÜK KATKI

Formula 1 yönetimiyle yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine yeniden dahil olacak. İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Türkiye, daha önce 2005-2011 ve 2020-2021 yıllarında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı. İstanbul Park’ta yeniden gerçekleştirilecek organizasyonun, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunun güçlendirilmesine ve İstanbul’un küresel ölçekte tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor. 

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#İstanbul Park#F1#Türkiye

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