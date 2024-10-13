2030’da ‘en obez’ ülkeyiz: Kilo vermek için 6 yılımız var

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Dünya Obezite Federasyonu ‘2023 Dünya Obezite Atlası Raporu’nun 2030 yılı Avrupa obezite tahminleri bölümünde Türkiye, yüzde 19’luk oranla birinciliği Macaristan ve Hırvatistan ile paylaşıyor. Obezitenin önlenmesi ve daha sağlıklı kuşaklar yetişmesi için bazı ülkeler ilkokul grubundaki öğrencilere ‘sağlık okuryazarlığı’ dersi veriyor.

7-18 YAŞ ARASI ŞİŞMANLADI

Türkiye’de de böyle bir uygulamanın önemli katkılar sunacağını dile getiren Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Akyol Mutlu şunları söyledi: “7-18 yaş aralığındaki grubu geçmiş yıllarla kıyasladığımızda bu dönemde artık daha yüksek kiloları görüyoruz. Hatta yetişkinlik döneminde ortaya çıkan obeziteye bağlı metabolik sendrom gibi kronik hastalıklar, artık çocukluk döneminde de görülmeye başlandı. Şimdi yağlı karaciğer gibi hastalıklar 7-18 yaş aralığında da görülebiliyor. Çocuğun bilinçli besin tercihini yapabilmesi için böyle bir dersin önemli faydalar sağlayabileceği bir gerçek.”

