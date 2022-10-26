2028’e kadar 500 bin konut

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan’da 17 ilde aynı anda başlatılan İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni’ne katıldı. Türkiye ekonomisinin proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon TL’lik ivme kazanacağını söyleyen Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

SAĞLIKSIZ BETON YIĞINLARI

“Türkiye, 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız, programsız ve oldukça hızlı şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden illere ve büyük şehirlere yönelen göçü yönetecek vizyon olmayınca ortaya gecekondular ve sağlıksız beton yığınlarından oluşan yerleşim alanları çıkmıştır. Hızla artan nüfusun konut ihtiyacı yeterince karşılanamamış, inşa edilen yapıların teknik kontrolü yapılamamıştır. Onun için her depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Bu sağlıksız yapılaşmayla, yaşadığımız her deprem, sel, heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarptı. 1999 depreminin ardından bazı adımlar atılsa da milletimize talep ettiği konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır.

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2 MİLYON KONUT

Başlattığımız son kampanyayla, TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu buldu. Bugün ülkemizdeki 28.5 milyon konutun 13.5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. Dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşımızı mağdur etti. Kira fiyatlarında fırsatçılar ne yaptılar, ev sahiplerine bakın. Ev sahipleri zulmetti kiracılarına, yüksek kiralar uyguladılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını planladık. 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyeri kampanyamız bu hazırlığın neticesi. Daha sonra arsa sayısını 1 milyona çıkardık. Atacağımız adım şu, altyapıyı biz yapacağız, konutu da vatandaşımız yapacak. Ülkemizde TOKİ’nin kendilerine sunduğu imkânlarla ev sahibi olabilmiş milyonlarca vatandaşımız var. Bizim için en büyük mükâfat bu vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, ne büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir.

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40 GÜNDE TEMEL ATTIK

Konut ve arsaların tamamı hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşımız huzurlu, güvenli yuvasına kavuşmuş, yaklaşık yarım milyon insanımızı istihdam edecek işyerleri faaliyete geçmiş olacak. Projemizi açıkladığımız tarihten 40 gün sonra yaptığımız temel atma töreni, milletimize olan taahhütlerimizdeki hassasiyetlerimiz yanında iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir. Temelini attığımız ilk etap 5 bin 615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illerimizi kapsıyor. Bu temelleri kısa sürede 81 ilimizin tamamına yaygınlaştıracağız. Türkiye ekonomisi proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacak. Söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028’e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ülkemizin tüm şehirleri ‘Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyor. Milletimiz kazanacaksa biz her türlü bedeli göze alarak ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Dünyadaki krizlerin, hayat pahalılığı olarak tezahür eden olumsuz etkilerini ancak ortadan biz kaldırırız, biz.”

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DİKEY DEĞİL YATAY MİMARİ

Müşterek hisseli arsaların bu projeye dahil edilmesiyle çok hareketli, bereketli konut atılımının bizi beklediğine inanıyorum. Dikey mimari değil, yatay mimari. Yeni projelerimizi sadece konut ihtiyacını değil, yeni imkânları insanlarımızın hizmetine sunacak anlayışla planlıyoruz. Vatandaşlarımızı mecburiyetten değil, mutluluk içinde yaşayacakları yuvalara kavuşturmak istiyoruz. Deprem gerçeğini asla unutmuyoruz. Adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kuruyoruz. Biz hep yaptığımız gibi şehircilik alanında da hizmetlerimizle konuşmayı tercih ediyoruz. Yeni kuracağımız mahallelerimizde, sitelerimizde tüm bu güzellikler, muhabbetler, keyifler yaşanacak. Şehit ve gazi yakınlarımız kahramanlarımızın aziz hatıralarını bu sokaklarda yaşatacak. Engelli kardeşlerimiz engelsiz hayata en güzel adımları bu caddelerde atacak. Gençler bu mahallelerde özgüven kazanacaksınız.