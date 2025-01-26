2028’de hedef yüzde 50’nin çok çok üstü

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Van’daydı. Nur Tatar Spor Salonu’nu dolduran partililere hitap eden Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Biz günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. Biz çeyrek asırlık, yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Biz ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan hem bizim yaptıklarımıza hem de kendilerine verilen görevlere bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum. Biz muhalefet partileri gibi kabahati, eksiği, hatayı başkasında, özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. Tabiri caizse 40 dereden su getirerek, çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti’ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz, partimizin oy oranını yüzde 50’nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz, 81 vilayetimizin tamamında seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebe ve murakabesini yapmak boynumuzun borcudur.

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HER KONGRE NÖBET DEĞİŞİMİ

2014’te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 il ve 592 ilçe belediyesinden 2019’da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024’te 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe belediyesine nasıl gelindiğini sorgulamazsak, bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntıyla karşılaşırız. Bunun için kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizi aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan vesilesi olarak da görüyoruz. Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları da belirliyoruz.

GÜÇLÜ TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ

Buna göre hedefimiz şöyledir; inşallah 2028’deki cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50’nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın eser ve hizmet bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Böylece Türkiye Yüzyılı’nın inşasında çok kritik bir eşiği daha açacak, evlatlarımıza her açıdan mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız.”

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TERÖR BARİYERİ YIKILACAK

“40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyerleri yıkılınca birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak bir hassasiyeti paylaştıklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Operasyonlarımız neticesinde, terör örgütünde yaşanan kan kaybından ve Suriye’de gerçekleşen devrimle birlikte bölgemizde oluşan avantajlı iklimi bu terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyorum. Son haftalarda farklı vesilelerle ifade ettiğim gibi ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunu sükûnet ve suhuletle halledilmesidir. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa biz teröre karşı verilen mücadeleyi çok daha kararlı devam ettireceğiz. Bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın, muhabbetle kucaklaştırmanın mücadelesini vereceğiz. Gittiğim her ilde bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim.”

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VAN’A 552 MİLYAR LİRA YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son 22 yılında, 81 vilayetinde destansı yatırımlara, hizmetlere, projelere imza attıklarını belirterek, “Van’a son 22 yılda yaptığımız yatırımların tutarı 552 milyar lirayı geçiyor. Toplam 84 spor tesisi inşa ettik. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampusü yatırımına devam ediyoruz. 116 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Van’da 10 millet bahçesi projemiz bulunuyor. 7’sinin yapımı bitti. Van-Hakkâri güzergâhında hizmet verecek Güzeltepe Tüneli’nin sağ tüpünü bitirerek hizmete açtık. Van Çevreyolu’nu da 3 geliş 3 gidiş olarak inşa ediyoruz. Tatvan-Van arasında seyir süresini 3.5 saate düşürdük” dedi.

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KARTALKAYA YANGINI

SORUMLULAR TAVİZSİZ HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Bolu’daki yangın faciasındaki tüm sorumluların hesap vereceğini söyledi: “78 canımızı çok üzüntü verici şekilde kaybettik. 85 milyon olarak müteessir olduk. Yakınlarını kaybedenlerin acısını sadece tahmin edebiliyoruz. 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yanlarıyla aydınlatılması için yoğun bir gayret içinde. Tutuklananlar oldu. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Siyasi polemikten sabırla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin, siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan hesabını tek tek soracaktır.”