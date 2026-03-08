"2028’de Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız"

Haberin Devamı

Bir dizi programa katılmak üzere Bursa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla birlikte Yıldırım Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda Kaya’ya, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Emine Gözükara Durmaz ve partililer eşlik etti. Programda konuşma yapan Fatma Betül Sayan Kaya, dünyanın dört bir yanında zulümler yaşandığını belirterek, “Filistin’de, Gazze’de, 70 binin üzerinde kadın ve çocuk katledildi. Şimdi yine İran’da okula giden kız çocukları katledildi. Suriye’de 13 yıl boyunca kadınlar ve çocuklar zulme maruz kaldı. Bütün bu zulümler yaşanırken, zulmün karşısında duran, dünyanın bütün mazlumlarına el uzatan bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardı ve onun arkasında dimdik duran kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan vardı. Bakın Arakan’da Müslümanlar açlığa maruz kaldığında Emine Erdoğan Hanımefendi oraya gitti ve oraya yardım elini uzattı. Somali’de insanlar çaresizlik içerisindeyken kıymetli hanımefendi, Cumhurbaşkanımızla birlikte oraya yardım elini uzattı. Bugün gerçekten dünyanın vicdanını temsil eden bir hanımefendi gösterin deseler hiç şüphesiz Emine Erdoğan Hanımefendi biz Türkler olarak başta tüm dünya mazlumları da buna imzalarını atarlar” dedi.

‘’AK PARTİNİN BUGÜNLERE GELMESİNDE EN BÜYÜK EMEK KADINLARINDIR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en çok kadınların destek verdiğini söyleyen Kaya, “Bugün Türkiye, insanlığın vicdanı, insanlığın umudu olmuş bir coğrafyadır ve bu coğrafyada hanımların her zaman desteği ile yol yürüdüğünü ifade eden bir liderimiz Cumhurbaşkanımız var. AK Parti’nin kuruluşundan bugüne hatta Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatına ilk girdiği günlerde, kadın kolları teşkilatı kurduğundan bugüne kadar hep söylediği bir söz var. ‘Siyasi hayatımdaki en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm.’ AK Parti dünyanın en büyük kadın hareketidir. AK Parti’nin başarısında bugünlere gelmesinde en büyük emek hiç şüphesiz kadınlarımızındır. Onun için bir AK Parti’li kadınlar olarak dünyanın bütün mazlum coğrafyalarına barış gelsin, umut gelsin diye çalışan çabalayan hanımlar olarak sadece ülkemizin kadınlarını değil, bütün dünyanın kadınlarını ve çocuklarını düşünerek gayret ediyoruz, emek sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÖTEKİLEŞTİRDİKLERİ KADINLAR OMUZ OMUZA’

Tüm dünyada mazlumların umudu olmaya devam edeceklerini belirten Kaya, “Biz 28 Şubat zulmünde üniversite kapılarında, ikna odalarında ikan edemedikleri kadınlardık. ‘Muhtar bile olamazsın’ dedikleri Cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte bugün ötekileştirdikleri, ayrıştırdıkları kadınlar el ele, omuz omuza. Başı açık, başı kapalı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, hakim olarak, savcı olarak, asker olarak, polis olarak Türkiye’de her meslekte istedikleri her anda büyük başarılara imza atıyorlar. Biz bu ülkenin kadınları olarak hiçbir ayrımcılığa izin vermeyeceğiz. Başı açık, başı kapalı ayırt etmeksizin omuz omuza en ön safta mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz bu vatanın birlik ve beraberliği için, nasıl Çanakkale’de birlikte mücadele ettiysek, bugünden sonra da bu coğrafyada bu zorlu süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın, liderimizin arkasında dimdik duracağız ve Allah’ın izniyle hem kendi yolumuzun birlik beraberliğinin teminatı olacağız, hem de Allah’ın izniyle tüm mazlum coğrafyalara umut olmaya, oralara el uzatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL DÜNYANIN İHTİYACI VAR’

Kadınların çalışırsa başaramayacağı bir şeyin olmadığını ifade eden Fatma Betül Sayan Kaya, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bursa’da çok çalışarak 2028’de dünyanın ihtiyacı olan lideri, Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın buna ihtiyacı var. Dünya kadınları için, dünyanın mazlumları için 2028’e dek durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.