2027 yılında 32 ilde olacak

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin 15. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin açılış programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, festivalin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin 2027 yılında 32 ile ulaşacağının müjdesini verdi. İstanbul’un kültür ve sanatın kalbi olduğunu vurgulayan Ersoy, “Bu büyük kültür yolculuğunu 2027 yılında 32 ilimizle daha da ileri taşıyoruz” dedi.

‘İSTANBUL BU HİKÂYENİN KALBİNDE YER ALIYOR’

İstanbul’un festivaldeki öncü rolüne dikkat çeken Bakan Ersoy, “İstanbul bu hikâyenin merkezinde, kalbinde yer alıyor. Çünkü İstanbul, binlerce yıllık tarihiyle sadece bizim değil, tüm insanlığın da gözbebeğidir. Ayasofya’dan Topkapı Sarayı’na, Galata’dan Beyoğlu’na, Boğaziçi’nden Haliç’e uzanan bu şehir; farklı kültürlerin, farklı inançların ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir açık hava müzesidir” ifadelerini kullandı.

BOLŞOY TİYATROSU İLK KEZ İSTANBUL’DA

İstanbul Kültür Yolu Festivali bu yıl yine dünyaca ünlü sanatçılara ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve teknik ekipten oluşan Rusya’nın ünlü bale topluluğu Bolşoy Bale ve Orkestrası da İstanbul’da ilk kez sahne alıyor. Topluluk dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Romeo ve Juliet’ ile sanatseverlerle buluştu. Bolşoy Bale ve Orkestrası bugün yeniden ‘Romeo ve Juliet’ eserini, 29 ve 30 Eylül’de ise ‘Kuğu Gölü’nü sahneleyecek.

FİLİSTİN İÇİN ÖZEL BİR BÖLÜM

Bu yıl da festivalde Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekiliyor. ‘Nuri Pakdil ve Kudüs’, ‘Filistin Benim Vatanım’, ‘Hâlâ Yaşıyorum’ ve ‘Ben Yıkılmayacağım’ başlıklı sergiler, Filistin’e sanat yoluyla destek sunmayı ve Gazze’de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

‘BİR ANADOLU ŞENLİĞİ’ DEVAM EDECEK

22 Ağustos’ta Hakkâri’de başlayan etkinliklerin daha sonra Tunceli, Şırnak ve Bingöl’de gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, şenliğin son durağı olan Bitlis’teki programın ise yarın sona ereceğini bildirdi. Bakan Ersoy ayrıca, “Bir Anadolu Şenliğimizin ve Yaşayan Miras Şölenlerimizin devam edeceğini de belirtmek isterim” ifadeleriyle bu etkinliklerin sürdürüleceğini kaydetti. Ersoy, “Temennim odur ki, bu festival sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında kültür ve sanatın ışığını çoğaltmaya devam etsin. Sanatın birleştirici, iyileştirici ve dönüştürücü gücünü hep birlikte yaşayalım” dedi.

110 NOKTADA 730 ETKİNLİK

İstanbul’un ev sahipliğini yaptığı festival, bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında toplam 730 etkinlikle şehri kültür ve sanatla buluşturuyor. Dokuz gün sürecek festivalde müzikten tiyatroya, edebiyattan dijital sanata, sergilerden konserlere kadar birçok alanda etkinlikler yer alıyor.