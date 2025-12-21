×
TBMM'de gergin anlar! Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 23:23

TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanıp oylama sürecine geçileceği sıra milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. 10 dakika süren gerginliği ardından yapılan oylamada 2026 yılı bütçesi oy çoğunluğuyla kabul edildi.

2026 yılı bütçe oylaması öncesinde AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Emir arasında yaşanan gerilim, diğer vekillerin de katıldığı yumruklu kavgaya dönüştü.

TBMMde gergin anlar Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti


2026 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

2026 Bütçe Kanunu, TBMM'de yapılan görüşmelerin ardından oy çoğunluğuyla kabul edildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 569 oy kullanıldığını, teklife 320 kabul, 249 ret oyu verildiğini, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldığını, teklife 316 kabul ve 247 ret oyu verildiğini bildirdi.

Kurtulmuş, birleşimi 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da izledi.

TBMMde gergin anlar Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti

