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2026-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı: İşte son gün ve başvuru detayları

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#2026-KPSS Ön Lisans#ÖSYM Sınavları#Diyanet DHBT
2026-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı: İşte son gün ve başvuru detayları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 10:27

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ön lisans düzeyinde düzenlenecek 2026-KPSS için başvuru süreci başladı. 4 Ekim'de yapılacak sınav için adaylar, 10 Ağustos'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulaması üzerinden müracaatta bulunabilecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak amacıyla 1 Kasım'daki DHBT'ye katılacak ön lisans adaylarının da bu sınava başvurması gerektiği bildirildi.

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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ekim'de uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans'a başvurular 10 Ağustos'a kadar yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da uygulanacak, başvurular ise 22-30 Eylül'de alınacak.

2026-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı: İşte son gün ve başvuru detayları

DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların, 4 Ekim'de yapılacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurması gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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#2026-KPSS Ön Lisans#ÖSYM Sınavları#Diyanet DHBT

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