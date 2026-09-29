2026-2027 akademik yılı! Gazze İslam Üniversitesi'nin ilk dersini YÖK Başkanı Özvar verdi

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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Erol Özvar, Gazze İslam Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yıl açılışı nedeniyle düzenlenen programa çevrim içi bağlandı. Programda, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Assad Yousuf Assad, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Özvar, Gazze'de yaşanan yıkıma dikkat çekerek, "İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırıları Gazze'ye muazzam bir yıkım getirdi. Evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler hasar gördü ya da yıkıldı. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Birçok öğrenci dersliklerini, kütüphanelerini ve laboratuvarlarını kaybetti. Birçok akademisyen artık ders vermek ve araştırma yapmak için ihtiyaç duydukları mekanlara ya da kaynaklara sahip değil. Bir üniversite yıkıldığında kayıp binaların çok ötesine geçer; eğitim kesintiye uğrar, araştırmalar durma noktasına gelir, gençler hayallerinin peşinden gitmekte zorlanır ve toplum, geleceğini inşa etmek için ihtiyaç duyduğu araçların bir kısmını yitirir" diye konuştu.

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Gazze'deki üniversitelerin yalnızca yeniden inşa edilmesinin yeterli olmayacağını vurgulayan Erol Özvar, sınıflar, kütüphaneler ve laboratuvarların yeniden inşa edilmesi gerektiğini ancak öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmelerinin de sağlanması gerektiğini ifade etti.

'TÜRKİYE TÜM FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLACAKTIR'

Özvar, Gazze'de faaliyet gösteren üniversitelerin desteklenmesine devam edeceklerini belirterek, Türk üniversiteleri olarak birçok Filistin üniversitesinin rektörüyle iletişim halinde olduklarını ifade etti. Erol Özvar, "Gazze'deki üniversitelerin yeniden öğrencilerle dolduğu, dersliklerinin ve kütüphanelerinin açık olduğu, öğretim ve araştırmanın güven içinde sürdürülebildiği günü göreceğimizi umuyorum. Türkiye, sizler o gün için çaba gösterirken Gazze'nin ve tüm Filistin halkının yanında olacaktır" dedi.

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Gazze halkının evine, toprağına, değerlerine ve üniversiteleri dahil kurumlarına sahip çıktığını dile getiren Özvar, bu süreçte başarıya ulaşılacağına inandığını da vurguladı. Erol Özvar, bu yıl Gazze'deki üniversitelerden mezun olan doktorların ihtisas eğitimi için Türkiye'deki üniversite hastanelerinde kabul edileceğini söyledi. Filistin Yükseköğretim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile eşgüdüm içinde bu tür girişimlerin desteklenmeye devam edeceğini ifade eden Özvar, konuşmasının sonunda Gazze'deki akademisyen ve öğrencilere, "İnşallah bir gün yüz yüze buluşuruz" dedi.

Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Assad Yousuf Assad ise Gazze İslam Üniversitesi'ne verilen destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

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