2025’te 7 bin 110 elektrik üretim santrali devreye alındı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide arz güvenliği bir egemenlik meselesidir

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Santrallerin resmi açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rusya-Ukrayna Savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir: Enerji arz güvenliğinin sağlanması, sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve millî güvenlik meselesidir.” dedi.

KÜLLİYEDE TÖREN

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı.

GELENEKSEL HALE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada hizmet ve eser siyasetinin bir nişanesi olarak bu açılışları bahar aylarında gerçekleştirdiklerini belirterek bu törenlerin geleneksel hale geldiğini söyledi. Son yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin enerji merkezi ve kavşak olma vasfını güçlendirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

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EN BÜYÜK PETROL ARZ KESİNTİSİ

28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte, Uluslararası Enerji Ajansının tanımına göre, tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Boğaz'ın kapatılması; küresel petrolün yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin ise yüzde 20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. 60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz Krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dâhil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna Savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir: Enerji arz güvenliğinin sağlanması, sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve millî güvenlik meselesidir.

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DIŞA BAĞIMLILIĞI SIFIRLAMAK

Türkiye, dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın da 6'ncı büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama yüzde 5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz, karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu, daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli Enerji ve Maden Politikamız ile "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir" stratejimizin hedefi, enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.

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AVRUPA’DA 5, DÜNYADA 11’İNCİYİZ

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Hâlihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıradayız. 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı ile inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz. Buna göre 2025 yılı sonu itibarıyla 40 bin megavat olan güneş ve rüzgâr kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca rüzgâr ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceğiz. Yine aynı dönemde 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgâr kapasitesi oluşturma niyetindeyiz.

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TESLİM OLMAYACAĞIZ

Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlıyız. Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren Gezici Vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız. İster hidroelektrik ister rüzgâr ve güneş enerjisi ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz.

YENİ ENERJİ MİMARİSİ

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikasının 10’uncu yılında yeni bir enerji mimarisi oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, “Bu yeni stratejide, elektriği merkeze alıyoruz. Bunu yaparken, yenilenebilir enerji kaynakları en büyük gücümüz olarak öne çıkıyor. Zira yenilenebilir enerji, arz güvenliğimize katkı sağlarken yerli bir kaynak olarak dışa bağımlılığımızı azaltıyor. 2053 net sıfır emisyon vizyonuyla da tam olarak örtüşüyor.” dedi.

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İLK DENİZ ÜSTÜ RES

Bu yıl bin 500 megavatı rüzgâr olmak üzere toplam 2 bin megavatın üzerinde yeni YEKA yarışmasını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Bayraktar, “Önümüzdeki dönemin en önemli gelişmelerinden biri deniz üstü yani ‘offshore’ rüzgâr alanında olacak. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı ‘offshore’ saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgâr YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, 2035 yılına kadar ‘offshore’ rüzgârda 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşmak.” ifadelerini kullandı.

SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK

2024 yılında devreye aldıkları 6 bin 818 megavatlık kurulu güç ile bir rekor kırdıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, “2025 yılı yatırımları için yeni bir ‘rekor kurulu gücü’ devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun, bugün sözümüzü yerine getirdik. Yenilenebilir enerjide ortaya koyduğunuz hedeflere en kısa sürede ulaşmak ve bu hedefleri daha da ileriye taşıma noktasında gece gündüz çalışıyoruz.” diye konuştu.

5 İLE CANLI BAĞLANTI

Konuşmaların ardından 5 farklı şehirdeki enerji yatırımlarına canlı bağlantı yapıldı. Balıkesir’de Uygar RES, Trabzon’da Soğanlı RES, Şanlıurfa Viranşehir’de 3 adet YEKA GES, Mardin’de Artuklu-1 GES, Eskişehir’de İGA GES’e gerçekleştirilen bağlantının ardından tüm enerji tesislerinin resmi açılışı yapıldı.

HAYRAN OLURDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir bağlantısı sırasında “Rüzgâr enerjisi santrallerini Avrupa’da gördüğümüzde hayran olurduk. Ülkemize de ayrı bir güzellik katıyor. Güneş santralleri de ayrı bir güzellik katıyor.” dedi.

Bu arada Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hattat Ali Zaman’ın Esmaül Hüsna’dan bir hat eserini takdim etti.

YÜZDE 98’İ YENİLENEBİLİR ENERJİ

Tören ile birlikte 2025 yılında 78 ilde toplam 197’si lisanslı ve 6 bin 913’ü lisanssız olmak üzere toplam 7 bin 110 elektrik üretim santral devreye alındı. Santrallerin toplam değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar olurken, kurulu gücü de 8 bin 313 megavat olarak kayıtlara geçti. Santrallerin yüzde 98’i yenilenebilir enerji santrallerinden oluştu.

KARŞILIĞI 1,8 MİLYAR DOLAR

Yatırımlarının yıllık üretim kapasitesi 17,3 teravatsaat olurken, üretilen elektriğin doğal gazdan karşılanması durumunda ithal edilecek doğal gazın parasal karşılığı 1,8 milyar dolar olarak hesaplandı.