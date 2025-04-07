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2025'in ilk Van kedileri

Güncelleme Tarihi:

#Van Kedisi#Van#Kedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 15:59

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki merkezde, kentin önemli değerlerinden Van kedisinin neslinin korunması ve orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

2025in ilk Van kedileri
Her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, birinci parti doğumların başlamasıyla 11 Van kedisi, 37 yavru dünyaya getirdi.
2025in ilk Van kedileri

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya gazetecilere, merkezlerinde özenle baktıkları gebe kedilerin doğum yapmaya başladığını söyledi. Bu yılın ilk yavrularını almaya başladıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

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"Şu an 11 Van kedisi 37 yavru dünyaya getirdi. Doğumlar yıl boyu üç parti şeklinde gerçekleşiyor. İlk parti doğumlarının yüzde 50'si tamamlandı.

2025in ilk Van kedileri
Yıl sonuna kadar daha fazla yavru elde etmeyi planlıyoruz. İhtiyaç fazlası yavruları sahiplendireceğiz.
2025in ilk Van kedileri
Bu yıl yaklaşık 100 yavruyu sahiplendirmeyi planlıyoruz. Yavruların bakımını özenle yapıyoruz. Bakımlarıyla ilgilenen arkadaşlarımızın tamamının tecrübesi bulunuyor. Yavru kedilerin enfeksiyon kapmaması, kayıpların yaşanmaması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz."
2025in ilk Van kedileri
İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Melek Çimendere ise kediler için oluşturulan ortamı beğendiklerini dile getirdi.
2025in ilk Van kedileri
Kedilerin cana yakın olduğunu ifade eden Çimendere, "Kediler çok güzel ve bakımlı. Gözleri çok güzel. Daha önce Van kedisi görmemiştim. Güzel bir deneyim oldu benim için." dedi.
2025in ilk Van kedileri

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#Van Kedisi#Van#Kedi

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