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2025 yılından itibaren geçerli olacak! Bakan Kurum müjdeyi verdi: Kira desteği yükseltildi

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#Murat Kurum#Kira Desteği#Ev Sahibi
2025 yılından itibaren geçerli olacak Bakan Kurum müjdeyi verdi: Kira desteği yükseltildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 16:11

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da evi dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira desteğinin 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

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İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamaları şöyle:

Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.

DİĞER İLLERE DE DÜZENLEME

Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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#Murat Kurum#Kira Desteği#Ev Sahibi

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