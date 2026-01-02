2025 yılın enleri

Haberin Devamı

EN İYİ KADIN OYUNCU

Yılın en iyi kadın oyuncusu yüzde 21 ile Sinem Ünsal (Uzak Şehir) oldu. İkinci sırada yüzde 15.4 ile Demet Evgar (Bahar), üçüncü sırada ise yüzde 10 ile Demet Özdemir (Eşref Rüya) yer aldı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

2025’in en iyi erkek oyuncuları ise yüzde 26 ile Ozan Akbaba (Uzak Şehir), yüzde 16.1 ile Çağatay Ulusoy (Eşref Rüya), yüzde 10.2 ile Ulaş Tuna Astepe (Taşacak Bu Deniz) oldu.

EN ÇOK ALTIN ALINDI

Katılımcılar, 2025 yılında en çok tercih edilen yatırım aracı olarak yüzde 70.9 ile altını seçti. Döviz yüzde 5.2 oranında, yüzde 2.9 otomobil ve motorlu taşıtlar, yüzde 2.5 borsa, yüzde 2.3 oranında ise kripto tercih edildi.

EN İYİ HABER SİTESİ HÜRRİYET

Ankete katılanlara, “Yılın en güvenilir haber kaynağı sizce hangisidir?” sorusu da yöneltildi. Katılımcılar bu soruya, yüzde 46.2 ile “televizyon haber kanalları” cevabını verirken, yüzde 19’u ise “internet haber siteleri” diye yanıtladı. Katılımcılar, “Yılın en iyi internet haber sitesi sizce hangisidir?” sorusuna yüzde 32 ile “Hürriyet” cevabını verdi. 2025 yılının en iyi haber kanalı ise TRT Haber oldu.

YILIN YÖNETMENİ

Yılın en iyi yönetmenleri arasında Yılmaz Erdoğan yüzde 24.9 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 21.3’le Nuri Bilge Ceylan, yüzde 14.5 ile Çağan Irmak izledi.

2025’İN EN İYİ SPORCUSU

Yılın en iyi sporcusu yüzde 17.1 ile atıcılıkta, 2025 Uluslararası Turnuva Madalyası kazanan Yusuf Dikeç oldu. Atletizmde 2025 Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan Şevval Çakal da yüzde 16.5 ile listede yer aldı. Real Madrid’de oynayan milli futbolcu Arda Güler ise yüzde 15.4 ile yılın en iyi sporcuları arasında...

YILIN KADIN ŞARKICISI

2025 yılında en iyi kadın şarkıcı olarak öne çıkan isim yüzde 34.3 ile Sezen Aksu oldu. Aksu’yu yüzde 13.6 ile Yıldız Tilbe takip etti. Ebru Gündeş ise yüzde 11.3 ile üçüncü sırada...

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

Yılın en iyi erkek şarkıcısı olarak tercih edilen isim yüzde 19.5 ile Semicenk, yüzde 15.6 ile Tarkan, yüzde 11.4 ile Teoman oldu.

EN DİKKAT ÇEKİCİ OLAY DEPREM

Türkiye’de en dikkat çeken olay, yüzde 36 ile İstanbul ve çevresinde hissedilen depremler sonrası deprem hazırlığı ve kentsel dönüşüm tartışmaları oldu. Bunu, yüzde 25 ile Ege ve Akdeniz’de çıkan büyük orman yangınları ve müdahale süreci izledi.

YILIN AÇIKLAMASI ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’

Yılın en dikkat çeken açıklaması yüzde 51.2 ile ‘Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yeni bir sürecin başlatıldığının Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanması’ seçildi. “Enflasyonun düşüş sürecine girdiğine” dair Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama da yüzde 13 ile en dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldı.

YILIN KAMU KURUMU AFAD

Yılın en kamu yararı gözeten kurumu yüzde 40 ile AFAD, yüzde 18 ile Kızılay, yüzde 12.3 oranıyla LÖSEV oldu.