2025 Mavi Bayraklı plajlar listesinde dünya üçüncülüğünü koruduk! Üstelik listeye sürpriz iller de dahil oldu… İşte en popüler Mavi Bayraklı 10 halk plajı

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2025 yılının mavi bayraklı plajları önceki gün açıklandı. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi’nin verdiği oylarla belirlenen sonuçlara göre İspanya listenin başında yer alırken, Yunanistan ikinci, Türkiye ise 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat ile dünya üçüncüsü oldu. Türkiye’nin arkasından 4. sırada İtalya ve 5. sırada Portekiz yer aldı.

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ KORUDUK

Türkiye Mavi Bayrak listesinde uzun yıllardır üçüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl da üçüncü sıradaydık ve bu sene de yerimizi koruduk. Ancak önemli bir fark var; 2024’te 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanmıştı. Bu yıl ise plaj sayısı 577’ye çıktı.

ANTALYA YİNE ZİRVEDE

Geçtiğimiz yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 233, Muğla'da 112, İzmir’de 64, Balıkesir’de 49, Aydın'da 38, Samsun'da 13, Çanakkale'de 13, Mersin’de 11, Kocaeli'de 9 idi.

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Bu yıl ise Antalya 233 plajla bir kez daha listenin zirvesinde yer alırken Antalya’yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir takip etti. Balıkesir'de 48, Aydın'da 39, Samsun'da 16, Mersin ve Çanakkale'de ise 12'şer plaj Mavi Bayrak aldı. Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi iller de listeye plaj sayılarıyla katkı sağladı. İstanbul’da ise Mavi Bayraklı plaj sayısı 3 olarak açıklandı.

LİSTEDE 3 SÜRPRİZ İL YER ALDI

Geçtiğimiz sene Mavi Bayraklı plajlar listesinde ülkemizden 18 il yer almıştı. Bu sene ise 3 ilimiz daha sürpriz yaparak listeye dahil oldu ve Mavi Bayraklı plajların yer aldığı il sayısı 21’e yükseldi. Sakarya 3, Adana 1 ve Düzce 1 plaj ile listeye girmeye hak kazandı.

Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı Melisa Demir, “2024 yılında Mavi bayrak ödüllü toplam 18 ilimiz vardı. 2025 yılı için ise yeni eklenen Sakarya, Adana ve Düzce ile toplam 21 ilimiz var. 2024 yılında 215 olan Mavi Bayrak ödüllü halk plajı sayısı, 2025 yılı itibarıyla 222’ye yükselmiştir” dedi.

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LİSTEDE BİRİNCİ YA DA İKİNCİ OLMA ŞANSIMIZ VAR MI?

“Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısıyla dünya sıralamasında uzun süredir üçüncü sırada yer alması, gurur verici bir başarı olmakla birlikte, neden daha yukarıya çıkılamadığı sorusunu da beraberinde getiriyor. Bu sıralamada yukarı tırmanmak için bazı temel koşulların sağlanması gerekiyor” diyen Melisa Demir ekledi:

“Mavi Bayrak ödülü almak, yalnızca doğal güzelliklerle değil, sistemli bir çevre yönetimi anlayışıyla mümkün olabiliyor. Bu süreçte en büyük görev yerel yönetimlere ve sonrasında da işletmecilere düşüyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde Mavi Bayrak başvurusu yapan belediye sayısı hâlâ sınırlı. Türkiye genelinde daha fazla belediyenin sürece dâhil olması, kıyılarda artan yerleşimler ve turizm hareketliliklerinin yarattığı atıksu ve genelatık yükünün hafifletilmesi ile hem başvuru sayısını artıracak hem de kıyıların çevresel standartlara uygun hale getirilmesini teşvik edecektir.”

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ÇEVRESEL ALTYAPI GEREKİYOR

Demir, plajların Mavi Bayrak alabilmesi için çevresel altyapısı olması gerektiğinin altını çizdi ve şu bilgileri verdi:

-- Atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin ve tipinin yeterli olması ile verimli çalıştırılması, her türlü atığın toplanması ve geri dönüşümlü olanların geri kazanım sistemine kazandırılması, plajlara engelli bireyler için erişilebilirlik olanaklarının sağlanması gibi birçok kriter yer alıyor.

-- Tesis işletmecileri ve yerel yönetimler bu kriterleri karşılamaya yönelik sürdürülebilir yatırımlara yönelmedikçe, yeni plajların Mavi Bayrak alması zorlaşıyor. Mavi Bayrak sadece bir ödül değil, aynı zamanda bir farkındalık sembolüdür.

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-- Plajın çevresel yönetim kriterlerini karşılaması kadar, o plajı kullanan halkın da bu değerlere sahip çıkması gerekir. Sahil temizliğine özen gösterilmesi, çöp atmamak, doğaya saygılı olmak gibi davranışlar Mavi Bayraklı plajların sürdürülebilirliği açısından kritik önemdedir. Bu nedenle çevre bilincinin artırılması, okullarda eğitimlerden başlayarak kitle iletişim araçlarına kadar uzanan geniş bir farkındalık çalışmasıyla desteklenmelidir.

EDİRNE, RİZE VE SİNOP ÇALIŞMALARA BAŞLADI

“Seneye listede olması planlanan sürpriz şehirler var mı?” diye sorduğumuz Demir şu yanıtı verdi:

“2026 Mavi Bayrak başvuruları kapsamında Edirne, Rize ve Sinop illerimiz, gelecek sezon için hazırlıklara başladılar. İlgili illerde yüzme suyu kalitesinin izlenmesi, çevre yönetim uygulamaları, güvenlik ve hizmet altyapılarının iyileştirilmesi gibi konularda yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların iş birliğiyle çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu illerin yanında yaz döneminde hazırlık yaparak vakfımıza başvuran başka iller de olabilir elbette.”

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EN POPÜLER MAVİ BAYRAKLI 10 HALK PLAJI

Cebeci Halk Plajı / KOCAELİ



Kocaeli’nin yaz aylarında en çok ziyaretçi çeken ilçelerinden olan Kandıra, hem sahil kesimindeki plajları hem de doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle Cebeci Halk Plajı, deniz sezonunda çevre illerden gelen pek çok yerli turisti ağırlıyor. Cebeci Mahallesi'nde bulunan ve Karadeniz kıyısında yer alan plaj, geniş bir kumsala ve çok temiz bir denize sahip.

Özdemir Sitesi Önü Plajı / BALIKESİR

Edremit Sahil Yolu üzerinde, Altınoluk çıkışında bulunan Özdemir Sitesi Önü Plajı, kalabalık Edremit Körfezi boyunca tercih edilebilecek en sakin plajlardan biri… Hemen bitişiğinde bulunan Yağcılar Sitesi Plajı ile halka açık olan Özdemir Sitesi Plajı, özellikle buz gibi soğuk su sevenler için ideal.

Küçükkuyu Halk Plajı / ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesinde bulunan plaj, merkezi konumuna rağmen çok kalabalık olmuyor. Plajın hemen yakınlarında adını aldığı, Kaz Dağları’nın ünlü Mıhlı Çayı bulunuyor.

Ilıca Halk Plajı / İZMİR

Ilıca Halk Plajı, yaz mevsiminde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Turkuaz renkli suları ve altın renkli kumuyla gönüllerde taht kuran Ilıca Halk Plajı’nın çevresinde pansiyon ve otellerin bulunması uzun tatiller için burayı daha özel kılıyor.

Kleopatra Plajı / ANTALYA



Roma, Osmanlı ve Selçuklunun izlerini göreceğiniz Alanya; tarihiyle, doğasıyla ve harika plajlarıyla tüm dünyaya kucak açan bir kent. Adını Antik Mısır'ın son Helenistik Kraliçesi Kleopatra'dan alan bu muhteşem plaj ise Alanya’nın en çok ziyaret edilen plajlarından biri. Efsaneye göre Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın Akdeniz’de çıktığı her seferinde Alanya'ya uğrayıp bu plajda denize girdiği söylenir. Sırtını Alanya’nın tarihi yarımadasının eteklerine dayayan plaj iki kilometre uzunluğunda.

İnceboğaz Halk Plajı/ ANTALYA



Antalya’nın Kaş ilçesi büyüleneceğiniz plajlara sahip. Kaş’ın en güzel plajlarından biri de İnceboğaz. İnceboğaz, Çukurbağ Yarımadası’nın en ince kısmında konumlanması nedeniyle bu adı almış. Hem Meis Adası manzaralı açık denize hem de kapalı koya bakan plajları bulunuyor.

Sarçed Plajı / MUĞLA



Ülkemizin saklı cennet köşelerinden biri olan Sarıgerme, Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı şirin mi şirin bir belde… Bu şirin belde Muğla’nın en ünlü plajlarından birine sahip; SARÇED Plajı. 2007 yılından beri aralıksız her yıl Mavi Bayrak ödülüne layık görülen plaj; Akdut, karadut, Kıbrıs akasyası, kauçuk ağacı, incir, fıstık çamı gibi ağaç türlerinin hâkim olduğu tam bir arberatum sahasıyla çevrili.

İçmeler Halk Plajı / MUĞLA



Türkiye’nin en popular tatil beldelerinden biri olan Marmaris, sadece tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda muhteşem plajlarıyla da ünlü. Özellikle İçmeler Halk Plajı, Mavi Bayrak ödülüne sahip olmasından dolayı diğerlerinden bir adım öne çıkıyor.

Kumburnu Halk Plajı / MUĞLA

Ülkemizin tanıtım yüzü Ölüdeniz’in kartpostal güzelliğindeki görüntülerini bilmeyen yoktur. Bu güzelliğin en özel adresi ise Kumburnu... Ölüdeniz Tabiat Parkı içerisinde yemyeşil ormanların çevrelediği bir alanda yer alıyor. Yüzmekten çok seyre dalabileceğiniz harika bir manzarası var.

Altınkum Halk Plajı/ AYDIN



Adı üstünde altın gibi kumlarda güneşlenmek ve tertemiz sularda, şehrin stresini atmak isterseniz Didim Belediyesi Altınkum Halk Plajı, tam size göre… Altınkum Plajı, İzmir’e iki saat uzaklıkta yer alıyor. Bu nedenle İzmirlilerin de gözdesi. Plajın yakınında pek çok otel bulunuyor. Gündüz plajın tadını çıkarıp akşam günün yorgunluğunu otellerde konaklayarak sonlandırabilirsiniz.

MAVİ BAYRAK NEDİR, HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR?

Mavi Bayrak, 44 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği ödül olarak biliniyor. Avrupa Birliği ülkelerinde, yüzmek için kullanılan deniz ve göl sularının kalitelerini belirleyen parametrelerin, yol gösterici olması ve uyulması zorunlu hale getirilmesiyle ortaya çıktı.

Bu faaliyetler 1987 senesinde Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından ‘Mavi Bayrak Kampanyası’ adı altında birleşti. Önce 11 Avrupa ülkesinde uygulanmaya başlandı, ardından ise 22 ülkeye çıktı. 2001 yılında Avrupa dışındaki ülkelerin de dâhil olmak istemesi üzerine etkinliğin kapsamı genişletildi ve adı Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı olarak değiştirildi.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’na 1991’de ilk kez Avrupa dışından katılan ülke Finlandiya oldu. Finlandiya’nın ardından Türkiye’de de Mavi Bayrak Kampanyasına yönelik çalışmalar başladı, 1993 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kuruldu.

Mavi Bayrak sahibi olabilmek için kriterden bazıları şöyle:

Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılması

Alınan numunelerin analizi konusunda verilen standartlara uyulması

Hassas doğal alanların korunması

Acil durum planı

Cankurtaran, ilkyardım malzemeler ve engelli olanaklarının bulundurulması

Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm ulusal yasalara uyulması

Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) bulunma ve bunların temiz tutulması