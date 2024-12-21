2025 bütçesi Meclis’ten geçti

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2025 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi. Açılışta olduğu gibi kapanışta da özel oturumu bizzat yöneten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “11 birleşim ve 69 oturum gerçekleştirildi. Yaklaşık 169 saat Genel Kurul’da mesai yapıldı ve 1285 sayfa tutanak tutuldu. 452 sayın milletvekilimizin 1239 söz talebi karşılanmış oldu” dedi.

ÜCRET ARTIŞI SEBEP DEĞİL

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de enflasyonun ücret artışlarına bağlanmasına tepki gösterdi. Türeli, “Tabii ki yüksek ücret bir maliyet unsurudur, ama onun dışında Türkiye’nin son dönemde yaşadığı enflasyon kâr eksenli bir enflasyondur. Kârların ittiği bir yapı var” diye konuştu.

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BAHÇELİ: GÖRÜŞMEDE YARAR VAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, DEM Parti’nin İmralı’ya gerçekleştireceği iddia edilen ziyaretin önümüzdeki hafta gerçekleştirilebileceğine ilişkin, “Bu açıklamayı kim yaptı? Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Biz de bugün 2025 yılına giriyoruz ve dikkat edilirse yüzüğümde de ‘Yeni Yüzyıl, yeni Türkiye’ diye var. O bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder ve zannediyorum da kararlar da Türkiye’de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.