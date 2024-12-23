2025 Bütçesi böyle geçti

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Karşılıklı jestlerle başlayan Genel Kurul görüşmeleri ise bir yandan görsel materyalli “tematik” atışmalara sahne olurken, diğer yandan tempolu kürsü konuşmaları, ağır sataşmalar sonucunda boykota kadar gitti. İşte Meclis Genel Kurulu’nda 12 günlük bütçe maratonundan kalanlar:

MHP-DEM JESTLEŞMESİ

1 Ekim’de yasama yılı açılışında yeni bir süreç başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılış görüşmesindeki jestiyle de güne damgasını vurdu. MHP Lideri, “Bu Meclis bir çözümle anılmalı ve yüzünü başka yere çevirmeden Ankara çözümünü sunmalıdır. Şayet Ankara vizyonu varsa Ankara çözümü de olmalıdır” diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı alkışladı. MHP’den DEM Parti’ye yönelik ılımlı yaklaşım MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın tutumuyla devam etti. Adan, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yönelik Kürtçe “Hûn bi xêr hatin (Hoş geldiniz)” hitabında geçmiş uygulamaların tersine mikrofonu kapatmadı.

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UYARILAR, CEZALAR

Tansiyonun en çok yükseldiği oturumlardan biri Sağlık Bakanlığı bütçesi oldu. Yenidoğan servislerinde yaşananlarla ilgili tartışmalarda sinirler gerildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sıra kapaklarına vurarak “İstifa” diye tempo tutan muhalefete yönelik “Mitomaniye yakalandıklarını görüyorum” ifadesi nedeniyle AK Partili Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’dan üç kez uyarı aldı.

HIZ REKORU BAK’TA

Konuşma temposuyla hız rekoru yine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ta kaldı. Muhalefetten yoğun sataşmalara karşın kürsü performansından taviz vermedi. Gürültüye karşın Başkanvekili Celal Adan, “Yahu devam edin kardeşim. Ölsem devam edin” diyerek görüşmeyi kesmedi.

BÜTÇE HATIRASI

Meclis Genel Kurulu’nda 12 gündür geç saatlere kadar devam eden bütçe görüşmeleri sabaha karşı son buldu. 2025 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “11 birleşim ve 69 oturum gerçekleştirildi. Yaklaşık 169 saat Genel Kurul’da mesai yapıldı ve 1285 sayfa tutanak tutuldu. 452 sayın milletvekilimizin 1239 söz talebi karşılanmış oldu” dedi. Milletvekilleri, parti gruplarıyla toplu fotoğraflar çektirdi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

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HEPİNİZİN İÇİNDEN ERGEN ÇIKTI

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder nüktedan tavrıyla bazen “Hepinizin içinden ergen çıktı” diyerek yatıştırdı, bazen uyardı. İşte Önder’in tatlı-sert çıkışları:

- Tam ortalık Kel Ali’nin bağına dönüyor. Sizin sesiniz kendinize geliyor, ama buraya bir rabarba olarak geliyor.

- Sayın Bakan, en düşük emekli maaşına 3 puan verin ben de size 5 dakika vereyim.

- Efendim, biraz da tarih diyelim. Bu Meclis binasının toprak sahibi Sayın (CHP Milletvekili) Faik Öztrak’ın iki büyük dedesidir. Kamulaştırma sırasında Çankaya Belediyesi dahil, birçok kurum ve şahıs parayla satmasına rağmen Öztrak ailesi burayı hibe etmiştir, o yüzden bir dakikayı (ek süre) çok görmeyelim. (Alkışlar)

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- Kamboçya Senato Başkanı Sayın Hun Sen, Genel Kurulumuza teşrif etmişlerdir. Ekselansları “...” Bilinmeyen bir dil olmasın, Kmer dilinde hepinizin adına “Hoşgeldiniz” dedim. (Alkışlar)