2025 bütçe maratonuna Suriye’deki sıcak gelişmeler damga vurdu

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2025 bütçesine ilişkin dünkü özel oturuma, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eşbaşkanları Tülay Hatımoğulları ile Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da katıldı. Salona ilk gelen Bahçeli oldu. Sonra gelen Arıkan, Dervişoğlu, Özel ve AK Partili yöneticiler, Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı ve hatır sordu. Özel ayrıca tüm partilerin genel başkan ve grup başkanvekilleriyle selamlaştı.

GÖLGE KABİNE LOCADA

CHP yönetimince hükümeti izlemekle görevlendirilen “Gölge Kabine”, ziyaretçi locasından tam kadro görüşmeleri takip etti. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de locada “gölge bakanlarla” birlikte görüşmeyi izledi. Bütçe konuşmasına Suriye’deki gelişmelerle başlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş da şunları söyledi:

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TERÖRDEN ARINDIRILMALI

“Bundan sonraki süreçte tüm kesimlerin söz hakkının olduğu demokratik bir Suriye’nin inşası; hiçbir kesimin, hiçbir toplumsal kesimin dışlanmadığı bir Suriye’nin inşası da herhalde önemli önceliklerden bir diğeri olacaktır. Bir diğer önceliğimiz ise terörden ve terör örgütlerinden bütünüyle arındırılmış bir Suriye’nin tesis edilmesi mecburiyetidir. Uzun yıllar boyunca birtakım güçlerin ellerine silah vererek, istihbari ve lojistik destekler sağlayarak bölge ülkelerini istikrarsızlaştırma aracı olarak kullandıkları terörün ve terör örgütlerinin artık Suriye sahasında bir daha söz hakkının olmadığı, bir daha etkin olmadığı bir Suriye’nin inşası ve böylece vekalet savaşlarının kirli araçları olan terör örgütlerinin tamamının Suriye’den temizlenmesi, bölgenin ve Türkiye’nin de menfaatinin gereğidir.

MUHALİFLERE UYARI

Huzur ve barışın sağlanması için muhalif grupların halkın güvenini artıracak tedbirleri ve uygulamaları ortaya koyması 4’üncü ve en önemli diğer önceliklerimizdir. Türkiye için en temel önceliklerden biri de geri dönüşü sağlayacak sürecin hızlandırılmasıdır.”

ÖNDER’LE TOKALAŞMA BAKIRHAN’A ALKIŞ

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Bütçenin görüşüldüğü özel oturuma gelen ilk lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Sonra gelen İYİ Parti ve SP Genel Başkanları Bahçeli’nin yanına giderek hatırını sordu. CHP Lideri Özel’i CHP milletvekilleri alkışlarla karşıladı. Özel, parti liderleri ve yöneticileriyle tek tek el sıkıştı.





DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan bütçe konuşmasında Isparta’da şehit olan askerlere rahmet diledi. Bakırhan, “Sayın Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde durmaktadır. Şayet Ankara vizyonu varsa Ankara çözümü de olmalıdır. Başka ülkelerin başkentlerinden güç devşirmekten kaçınmalıyız. Bu kritik süreçte fırsat arayışına girmek kimseye kalıcı çözüm sunmaz” dedi. Konuşmasının sonunda Bakırhan’ı, Bahçeli başta olmak üzere MHP grubu da alkışladı. Görüşmeler devam ederken Genel Kurul’a gelen DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de bulunmasına sebep olan şartların fiilen ortadan kalktığını belirterek “Önerimiz, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Suriyeli sığınmacılara sağlanan geçici koruma statüsünün iptal edilmesidir. Suriyelilere dağıtılan 238 bin vatandaşlık iptal edilmelidir” dedi.

CEVDET YILMAZ: SURİYE’YLE DAYANIŞMA SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye’nin ve Suriye halkının tamamının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçesinin sunumunu yapan Yılmaz, özetle şunları söyledi: “Suriye’de yeni bir tarihi dönüm noktasında olduğumuzu hep birlikte takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk halkı olarak Suriye’nin ve Suriye halkının tamamının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz, çok acılar yaşadı Suriye halkı. Suriye’de barışın, istikrarın, huzurun temin edilmesini temenni ediyoruz.

ONURLU DÖNÜŞ

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Temel bir önceliğimiz de elbette Suriye’den ülkemize yönelik terör tehditlerinin bertaraf edilmesi. Bunun için de her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bir diğer önemli boyut da geçici koruma altında olan nüfustur. Suriye’de güvenin tesis edilmesiyle, ekonomik ve siyasi ortamın iyileştirilmesiyle birlikte Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine onurlu bir şekilde döneceklerdir.”

DEPREM ÖNLEMLERİNE 584 MİLYAR LİRA

Cevdet Yılmaz, sunumunda ekonomiyle ilgili şunları ifade etti: “2024 yılında kişi başına düşen milli gelirimizin 15 bin dolar, 2025 yılında 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. 2022 yılında dünya ekonomileri arasında 19’uncu sırada yer alan ülkemizin 2024 yılı tahminleri ışığında 17’nci sırada konumlanması beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yeniden tek haneli enflasyon seviyelerini görmeyi ve böylece kalıcı fiyat istikrarına geçişi sağlamayı amaçlıyoruz.

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157.7 MİLYARLIK REZERV

2023 yılı mayıs ayında 98.5 milyar dolar seviyesinde olan brüt toplam rezervler 29 Kasım haftası itibarıyla 59.2 milyar dolar artışla 157.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca swap hariç net rezervlerimiz de aynı tarihler itibarıyla 106.3 milyar dolar artış göstererek pozitif bölgeye geçmiş, 45.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve depreme dayanıklı şehirlerin inşası için toplam 584 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Deprem harcamaları yatırım niteliğinde harcamalardır.”