2025 bilançosu

Gündem Haberleri

Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesi sunumunda yılın ilk 11 aylık emniyet bilançolarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, özetle şunları aktardı:

- 2025 yılı içinde; terörle mücadele kapsamında 308 mağara ve sığınağı imha ettik. 10’u Diyarbakır Anneleri’nin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurtdışından gelerek teslim oldu. 30 terör eylemi engellendi.

- Bu yılın ilk 11 ayında ise maalesef 247 kadın cinayeti işlendi. Geçen yıla göre kadın cinayeti yüzde 24.5 azaldı.

- 407’si KOM, 120’si narkotik ve 97’si siber olmak üzere 624 organize suç örgütünü çökerttik. 7 bin 816 şahıs tutuklandı. 11 çetenin 8 elebaşını bu dönemde yakaladık. Üç elebaşı yurtdışında firari.

- 31 bin 318 yasadışı bahis sitesi, 46 bin 656 web sayfası ve 37 bin sosyal medya hesabı erişime engellendi. 6 bin 711 şahıs da tutuklandı.

- Bu yılın 11 ayında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 40 bin 346 şahıs tutuklandı.

- Sadece bu yıl 4 bin 88 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. 105 bin düzensiz göçmen
sınır dışı edildi.

- Aralık 2024’ten bu yana 590 bin Suriyeli; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 330 bine ulaştı.     

 

 

 

 

 

 

