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2024’ün kavramı ‘Kalabalık yalnızlık’

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#TDK#Kalabalık Yalnızlık#2024
2024’ün kavramı ‘Kalabalık yalnızlık’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 07:00

TDK, 2024 yılının kelimesini-kavramını ‘kalabalık yalnızlık’ olarak açıkladı: “Araştırmalar, sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını gösteriyor.”

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Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle, alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 kelime-kavram TDK’nın internet sitesinde halkoylamasına sunuldu. Oylamaya değer bulunan kelimeler ‘kalabalık yalnızlık’, ‘merhamet’, ‘yabancılaşma’, ‘algoritma’, ‘yozlaşma’, ‘yapay zekâ’ ve ‘dijital yorgunluk’ olarak belirlendi. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında 2024 yılının kelimesi-kavramı olarak ‘kalabalık yalnızlık’ seçildi. TDK’dan yapılan açıklamada Değerlendirme Kurulu’nun ‘kalabalık yalnızlık’ kavramıyla ilgili gerekçesi ise özetle şöyle:

DİJİTALLEŞME ETKİSİ

2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden ‘yalnızlık’ ile çokluk ifade eden ‘kalabalık’ aynı anda var olabilmektedir. Araştırmalar, sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını göstermektedir. Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde ‘kalabalık’ bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Bireyin çevresinde insan sayısının fazla olması, kendisini yalnız hissetmediği anlamına gelmemektedir. Aynı ev içinde aile bireylerinin olması, aynı yemek masasında yalnız hissetmeyi engellememektedir.”

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#TDK#Kalabalık Yalnızlık#2024

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