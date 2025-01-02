2024â€™Ã¼nÂ â€˜Enâ€™leri

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Optimar araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi â€˜YÄ±lÄ±n Enleriâ€™ni seÃ§ti. 26 ilde 1500 katÄ±lÄ±mcÄ±ya, farklÄ± alanlardaki birÃ§ok soruyla 2024 yÄ±lÄ±ndaki enler soruldu.Â KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, dÃ¼nyada en Ã¶nemli olaylar olarak kÃ¼resel enflasyonu, Esad rejiminin sonlanmasÄ±nÄ± ve Trumpâ€™Ä±n tekrar ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesini gÃ¶rdÃ¼.

-TÃ¼rkiyeâ€™de en dikkat Ã§eken olay yÃ¼zde 15.6 ile Narin cinayeti oldu.

-YÃ¼zde 14.1 ile 31 Mart seÃ§imleri, yÃ¼zde 7.7 ile Alper GezeravcÄ±â€™nÄ±n uzaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± ve yÃ¼zde 7.5 ile yenidoÄŸan Ã§etesi davasÄ± Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda yer aldÄ±.

-Enflasyon oranlarÄ± yÃ¼zde 7.1 ile dikkat Ã§ekerken, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n BM Genel Kuruluâ€™na hitabÄ± da yÃ¼zde 7 oranÄ±nda bir etki yarattÄ±.

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-YÃ¼zde 6.8 ile BahÃ§eliâ€™nin Ã–calan aÃ§Ä±klamasÄ± ve yÃ¼zde 5.6 ile Ä°stanbulâ€™da 19 yaÅŸÄ±ndaki iki kadÄ±nÄ±n Semih Ã‡elik tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi dikkat Ã§ekti.

-FETÃ– elebaÅŸÄ± Fethullah GÃ¼lenâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼ yÃ¼zde 5.3, Erzincanâ€™Ä±n Ä°liÃ§ ilÃ§esindeki maden kazasÄ± yÃ¼zde 5.1 ve TUSAÅžâ€™a yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± yÃ¼zde 3.5 ile Ã¶ne Ã§Ä±kan diÄŸer olaylar arasÄ±nda yer aldÄ±. Muhaliflerin Esad rejimini devirmesi ise yÃ¼zde 3.3 ile gÃ¼ndemdeydi.

EN DÄ°KKAT Ã‡EKENÂ

-YÄ±lÄ±n en dikkat Ã§eken aÃ§Ä±klamasÄ± yÃ¼zde 29 ile asgari Ã¼cret aÃ§Ä±klamasÄ± oldu.

-YÃ¼zde 28.4 ile BahÃ§eliâ€™nin Ã–calan aÃ§Ä±klamasÄ± dikkat Ã§ekti.

-YÃ¼zde 12.2 ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n iÃ§ gÃ¼venlik aÃ§Ä±klamasÄ± ve yÃ¼zde 9.2 ile Trumpâ€™Ä±n Esad rejiminin devrilmesinin arkasÄ±nda TÃ¼rkiye olduÄŸunu sÃ¶ylemesi de Ã¶nemli gÃ¼ndem maddeleri arasÄ±nda yer aldÄ±.

-Trumpâ€™Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±ndaki Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zleri yÃ¼zde 7.6 oranÄ±nda bir etki yaratÄ±rken, Bakan Mehmet ÅžimÅŸekâ€™in kamuda tasarruf aÃ§Ä±klamasÄ± ise yÃ¼zde 6.7 oranÄ±nda dikkat Ã§ekti.

EN AKILDA KALANÂ

-YÄ±lÄ±n en Ã§ok akÄ±lda kalan siyasetÃ§isi yÃ¼zde 33.1 ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan oldu. Ä°kinci sÄ±rada ise yÃ¼zde 11.7 ile Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu yer aldÄ±. ErdoÄŸan ayrÄ±ca, yÃ¼zde 35.7 ile yÄ±lÄ±n sosyal medyayÄ± en iyi kullanan siyasetÃ§isi seÃ§ildi.

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EN Ã‡OK KAYBEDEN

-2024 yÄ±lÄ±nda en kaybeden isim yÃ¼zde 25.6 ile Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu oldu. Ä°kinci sÄ±rada yÃ¼zde 21.3 ile Dilan Polat, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yÃ¼zde 18.4 ile Meral AkÅŸener, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada ise yÃ¼zde 14.7 ile BeÅŸar Esad yer aldÄ±. (ANKARA)

â€˜EN Ä°YÄ°â€™

-HÃ¼rriyet, yÃ¼zde 11.7 ile yÄ±lÄ±n en iyi gazetesi oldu. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, yÄ±lÄ±n en iyi gazetecisi olarak yÃ¼zde 16.6 oranÄ±yla Ahmet Hakanâ€™Ä± seÃ§ti.Â

EN Ã‡OK Ä°ZLENEN CNN TÃœRK

YÄ±lÄ±n en Ã§ok tercih edilen haber kanalÄ±, yÃ¼zde 11.5 ile CNN TÃ¼rk oldu. Onu, yÃ¼zde 11.4 ile HabertÃ¼rk takip etti. YÄ±lÄ±n en iyi tartÄ±ÅŸma programÄ± da yÃ¼zde 15.4 ile CNN TÃ¼rkâ€™te yayÄ±nlanan TarafsÄ±z BÃ¶lge programÄ± oldu.Â

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ZÄ°RVE TARKANâ€™IN

-2024 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla en iyi erkek ÅŸarkÄ±cÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan isim yÃ¼zde 15.1 ile Tarkan oldu. Tarkanâ€™Ä± yÃ¼zde 12.7 oranÄ±yla Semicenk takip etti. Mabel Matiz ise yÃ¼zde 10.2 ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±. En iyi kadÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan isimler arasÄ±nda ise Simge, Derya UluÄŸ ve Hadise eÅŸit bir ÅŸekilde yÃ¼zde 9.4 ile zirvede yer aldÄ±.

YÄ±lÄ±n en iyi sporcusu yÃ¼zde 21.3 ile Real Madridâ€™de oynayan Arda GÃ¼ler oldu. GÃ¼lerâ€™i yÃ¼zde 11 ile Mete Gazoz, yÃ¼zde 10.8 ile Ebrar Karakurt takip etti.

EN Ã‡OK ALTIN ALINDI

-KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, 2024 yÄ±lÄ±nda en Ã§ok tercih edilen yatÄ±rÄ±m aracÄ± olarak yÃ¼zde 42.7 ile altÄ±nÄ± seÃ§ti. DÃ¶viz yÃ¼zde 11, kripto para yÃ¼zde 7.9 ve borsa yÃ¼zde 6.6 ile diÄŸer Ã¶ne Ã§Ä±kan yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ± oldu. Otomobil ve motorlu taÅŸÄ±tlar yÃ¼zde 6.4 ile, gayrimenkul yÃ¼zde 5 ile katÄ±lÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan nispeten daha az tercih edildi.