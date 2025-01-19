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2024’ün en popüler bebek isimleri Defne ve Alparslan

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#Ali Yerlikaya#Bebek#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
2024’ün en popüler bebek isimleri Defne ve Alparslan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 07:00

Türkiye’de geçtiğimiz yıl 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. En çok tercih edilen isimler kızlarda Defne, erkeklerde Alparslan oldu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.  Bakan Yerlikaya, geçen yıl nüfus kütüklerine tescil edilen bebeklerin sayısı ile en çok tercih edilen bebek isimlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

ASEL, ZEYNEP, GÖKTUĞ, YUSUF...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: “1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum oldu. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi.

7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu. Erkek bebeklerden ise 8 bin 304’üne Alparslan, 5 bin 796’sına Göktuğ, 5 bin 34’üne Yusuf, 4 bin 878’ine Metehan, 4 bin 349’una ise Ömer Asaf ismi verildi. Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum.”  m ANKARA

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#Ali Yerlikaya#Bebek#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

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